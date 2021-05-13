دي جي خالد يثير بلبلة في المنصّات الاجتماعية.. نسوة شبه عاريات في آخر يوم من رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أثار الدي جي خالد بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي، لنشره مقاطع فيديو لنساء يرتدين البكيني ويرقصن على متن يخت تزامناً مع الشهر الفضيل.

ونشر خالد الذي نشأ في عائلة مسلمة بعض اللقطات من وراء كواليس ما يبدو فيديو كليب لأغنيته الجديدة “Body in Motion” التي تتميز بوجود الكثير من النسوة المثيرات اللاتي يرتدين ملابس ضيقة أو ويبرزن مفاتنهن.

غالباً ما ينشر خالد فيديوات من هذا النوع، لكن المشكلة في هذه المرة أنه نشره في اليوم الأخير من رمضان المبارك المكرّس للصوم والصلاة لدى المسلمين، حيث يُنصح الرجال والنساء بارتداء ملابس محتشمة.

وتعرّض خالد الفلسطيني الأصل لهجمات عدة بسبب منشوره الذي وصف معظم متابعيه توقيته بـ”غير اللائق”، خاصة في ظل الأوضاع في وطنه.