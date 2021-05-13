عبير سندر تكشف اسم ابنها الإيرلندي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: كشفت عارضة الأزياء السعودية عبير سندر، عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، اسم طفلها الأول من زوجها مدرب الفنون القتالية البريطاني ليام أونيل.

وقالت في مقطع مصوّر على قناة عائلتها في موقع “يوتيوب”: “صار عمر طفلي الآن أسبوعاً، ولا بد من اختيار اسم له، حقيقة احترنا كثيراً في اسمه ولكن اتفقنا على اسم يجمع حروف عائلة زوجي وهو آيدن، أي أن اسم طفلي آيدن إلياس”.

وأوضح أونيل سبب التسمية معقباً على كلام زوجته: “الجميع يعرفون أنني بريطاني، ولكن الحقيقة لدي أصول أيرلندية وأنا اخترت لطفلي اسم عائلتي بأيرلندا”.

وكانت عبير سندر قد أعلنت عن إنجابها عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، حيث نشرت صورة جمعت يدها بيد طفلها، معلقةً: “أصبح هنا، الحمد لله، الله يحميك ويحفظك”.

وعلى الرغم من الحدث الإنساني، لم تسلم سندر من تعليقات عنصرية قارنت بين لون بشرتها السمراء وبشرة ابنها البيضاء.