نجل شعبان عبد الرّحيم يهاجم مؤلّف أغاني والده: “تعدّى حدوده”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: هاجم عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، المؤلف إسلام خليل بسبب تصريحات أدلى بها قال فيها: إنه يعدّ شريك الفنان الراحل في نجاحه، لأنّه عمل معه أكثر من 20 عاماً وتأليفه العديد من الأغاني له.

وأضاف، خلال مقابلة على قناة “الحدث اليوم” المصرية، أنّ هناك أشخاصاً هاجموا والده وتعدّوا حدودهم معه بعد وفاته، لافتاً الى أن كرامته خط أحمر، وكل ما يسيء إليه لن يسمح بتداوله في وسائل الإعلام المختلفة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع: “عشت طفولتي وأنا كبير بسبب الظروف الأسرية والاجتماعية الصعبة التي كانت محيطة بالأسرة آنذاك، كان نفسي أعيش طفولتي مثل بقية الأطفال واتنطط”، مضيفاً: “الشخصيات العامة معرضة دائماً للحديث بين الناس”، مطالباً الجميع بتداول أخبار أسرته بما يليق بحجم والده الراحل.