وائل كفوري: “كلنا مننجر”.. شارة مسلسل “داون تاون” خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: يطرح صناع مسلسل “داون تاون” شارة المسلسل بصوت النجم اللبناني وائل كفوري خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا لبدء عرضه قريبًا عبر الفضائيات العربية.

وأعلن تطبيق “أنغامي” عن إصدار الأغنية يوم الإثنين المقبل في 17 أيار/مايو، وهو ما زاد من حماس الجمهور.

وكان وائل كفوري قد اتّفق مع صنّاع المسلسل على غناء الشارة، ليتم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2021، لكن تم تأجيله إلى ما بعد الشهر الفضيل.

اللافت أن وائل كفوري يغني لأول مرة شارة مسلسل رمضاني، والأغنية بعنوان “كلنا مننجر”، من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين. وشكل خبر غناء وائل كفوري شارة مسلسل “داون تاون” فرحة كبيرة لجمهوره، خاصةً أنهم انتظروا طويلًا أن يقوم بهذه الخطوة.

الجدير ذكره أن مسلسل “داون تاون” بطولة ستيفاني صليبا وأمل بوشوشة وهبة نور وسامر اسماعيل وعدد كبير من النجوم.