بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 34 دقيقة مضت التعليقات على بعد طرح رباعيات “نسل الأغراب”.. الجمهور يشيد بالنجم تامر حسني مغلقة

متابعة بتجــــرد: بمجرد عرض الحلقة الأخيرة من “نسل الأغراب” للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، تم عرض جميع رباعيات المسلسل التي قدمها النجم المصري تامر حسني، فحققت نجاحًا كبيراً فور طرحها عبر موقع “يوتيوب”.

وأشاد الجمهور بغناء نجم الجيل، وتألقه في اللهجة الصعيدية، إذ بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الرباعيات بشكل واسع، مصحوبةً بتعليقات الإعجاب بصوته وإجادته لمخارج الألفاظ باللكنة الصعيدية الصعبة.

ويأتي نجاح الرباعيات بعد نجاح أغنية “نسل الأغراب” (كلمات سارة سعيد وألحان هيثم) تتر المسلسل والذي حقق 13 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، بالإضافة إلى تحقيقه المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على موقع الموسيقى العالمي المتخصص بالأغاني العربية “آراب ساوند”، كما تصدّر حسني، الـ”ترند” طيلة الأيام الماضية، عبر “تويتر” لأكثر من مرة بوسم (هاشتاغ) “تامر حسني تتر الموسم”، متفوقاً على باقي تترات الأعمال الدرامية الأخرى بنسب مشاهدة مرتفعة جداً .

وحققت جميع الرباعيات نجاحات عريضة وقت عرضها حتى هذه اللحظة فرباعية “في نفس المكان” (كلمات وألحان هيثم نبيل) حققت مليون مشاهدة على”يوتيوب” وعُرضت على مشهد اللقاء الأول الذي جمع “جليلة” (مي عمر) بـ”عسّاف الغريب” (أحمد السقا) بعد خروجه من السجن، وأغنية “يادي الترحال” (كلمات وألحان هيثم نبيل) في مشهد يتضمن ترك “غجر زلط” أرضهم وذهابهم إلى أرض “عسّاف الغريب”، أما رباعية “الحيرة” طُرِحت على مشهد يتحدث عن حكايات مختلفة لأبطال المسلسل،

وترافقت “كيف الديابة” (كلمات كريم سامي وألحان هيثم نبيل) مع مشهد قتل “غفران الغريب” (أمير كرارة) ابنه “حمزة” (أحمد داش)، فنال المشهد والأغنية الكثير من إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنقاد، إلى جانب رباعية “فرعون” (كلمات كريم سامي وألحان هيثم نبيل) عندما أرسل “غفران الغريب” إلى “عسّاف الغريب” ، جثة ابنه “سليم” (أحمد مالك)، وحققت هذه الرباعية المركز 32 عالمياً عبر موقع “يوتيوب” .

وأما عن رباعية “الشهيد” (كلمات كريم سامي وألحان هيثم نبيل) عندما قُتِل “علي الغريب” (محمد دياب)، فتتحدث عن شهداء رجال الشرطة والجيش وأهميتهم وتضحياتهم في سبيل حماية الوطن.

يُذكر أنّ مسلسل “نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقّا وأمير كرارة وميّ عمر.