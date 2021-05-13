شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تبكى أثناء مغادرتها روما بعد انتهاء تصوير House Of Gucci .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية ليدي جاجا عاطفية وفي حالة من التأثر أثناء مغادرتها الفندق بمدينة روما الإيطالية، بعدما أمضت الشهرين الماضيين في المدينة لتصوير فيلم سيرة ذاتية لـ House Of Gucci الذى يشاركها فيه مجموعة من النجوم ، حيث تلعب الدور الرئيسي لـ Patrizia Reggiani.



ليدي جاجا تبكي قبل مغادرة روما



ليدي جاجا تحيي جمهورها



ليدي جاجا تلتزم بارتداء الماسك



ليدي جاجا تنتهي من تصوير House Of Gucci



ليدي جاجا تنتهي من تصوير فيلمها



ليدي جاجا

وبدا أن المغنية ، البالغة من العمر 35 عامًا ، كانت تبكي عندما خرجت وهي ترتدي قفازات وردية زاهية وتمسك بزهرية من الزهور لمحبيها المخلصين.

ولفتت جاجا الأنظار إلي إطلالتها الأنيقة، وهي ترتدي سترة سوداء على كتفيها، وقميص أبيض وبنطلون بيج الذي ارتدته مع بعض الأحذية عالية الركبة.

ولم ينس أحد أبدًا إكسسوارات ليدي جاجا، فقد ارتدت الجميلة زوجًا من القفازات الوردية الزاهية ووشاح شانيل أحمر وحقيبة يد فالنتينو، ولم تضع سوى لمسة خفيفة من المكياج.

نشرت النجمة ليدي جاجا على Instagram صوربمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصوروهي تضرب بقبضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.

ليدي جاجا تحتفل بانتها تصوير فيلمها الجديد برفقة ريدلي سكوت

ويعتبر هذا الدور ثاني دوربطولة لـ ليدي جاجا منذ 2018 A Star Is Born ، حيث حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

وانتهت ليدى جاجا، من تصوير فيلم السيرة الذاتية House of Gucci، الذى كانت تقيم فى إيطاليا طوال الفترة الماضية من أجل تصوير مشاهده، والتقطت عدسات المصورين ليدى جاجا، فور الانتهاء من التصوير التى بدت تشعر بسعادة غامرة لأن تصوير فيلم ريدلي سكوت اختتم أخيرًا، وذلك أثناء حضورها حفلة مع طاقم الفيلم في روما.