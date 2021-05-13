"فاكرني جاموسة".. زينب غريب تتعرض للتحرش من طبيب بيطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت الفنانة زينب غريب، للتحرش من طبيب بيطري، بحسب ما أكدت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت: "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة، ويتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم وخصوصا لما تطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط".

وتابعت: "أنا برضو مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، اغتصب، أو تحرش تدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برضو".

واستكملت: "فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي، ولا أقول لها يا حاجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه".

يذكر أن الفنانة زينب غريب اشتهرت من خلال دورها في مسلسل "بـ 100 وش" الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.