تعرف على تطورات الحالة الصحية للنجم سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف مصدر مقرب من الفنان سمير غانم إن حالته الصحية لم تشهد تطورات جديدة، وأكد، في تصريح خاص لمصراوي، أن الفنان الكبير ما زال بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ولم تشهد الحالة تحسنا ملحوظا.

كان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا، منذ أيام، أغلى وأحب وأنقى الناس- حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".