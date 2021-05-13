يانصيب كورونا.. اربح “مليون دولار” بشرط تلقي اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

في فكرة غير مسبوقة للتشجيع على تلقي لقاح كورونا، أعلن حاكم ولاية أوهايو الأميركية، الأربعاء، عن إطلاق سحب يانصيب للفوز بجائزة مليون دولار شرط أن يكون المشاركون قد خضعوا للتلقيح.

وللفوز بالجائزة الكبرى، على المشاركين أن يكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة مايك ديواين: “أعلم أن البعض سيقولون ربما أنت مجنون يا ديواين. فكرتك لإجراء سحب لاختيار فائز بمليون دولار هدر للمال. لكن الهدر الحقيقي في هذه المرحلة هو أي وفاة بسبب كوفيد-19 فيما اللقاح متوفر لجميع الراغبين بتلقيه”.

وسيُعلن عن الفائز الأول في 26 مايو. وبعدها سيُسحب اسم رابح جديد في القرعة “أسبوعيا يوم الأربعاء على مدى 5 أسابيع”، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، بحسب ديواين.

وستُخصص المبالغ اللازمة لهذه القرعة من الأموال الفدرالية الموجودة أصلا والتي رُصدت لمواجهة تبعات الجائحة.

وبموازاة ذلك سيتيح سحب قرعة مشابه مخصص للأشخاص الملقحين دون سن السابعة عشرة الحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو، وهي جائزة قيّمة في بلد يكلف فيه التعليم العالي مبالغ طائلة.

ووسّعت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة (إف دي آيه)، الاثنين، السماح الممنوح باستخدام لقاح “فايزر/بايونتيك” ليطاول الأشخاص بين سن 12 عاما و15.

وقد تلقى حوالي 58.7 بالمئة من البالغين الأميركيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.