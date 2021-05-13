سينتيا صامويل تروج لـ "باب الجحيم"

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"الخليج 365": نشرت الممثلة سينتيا صامويل مقطع فيديو ترويجي لمسلسل "باب الجحيم" الذي سيعرض قريباً عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، ومن انتاج شركة الصبّاح ، حيث ظهرت فيه بلقطة غامضة عكست أجواء العمل التي يبدو انها توازي الإنتاجات الأجنبية الضخمة والتي ستشكّل نقلة نوعية للانتاجات العربية.



وفي التفاصيل، تلعب سينتيا في "باب الجحيم" دور البطولة الى جانب الممثل آدم بكري ونخبة من أهم نجوم الدراما العربية ، حيث تدور أحداث العمل في سياق شيّق جدا وعالم تملأه الجريمة.

في هذا السياق، عبرت سينتيا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل الذي اعتبرته إنجاز كبير يُضاف الى مسيرتها في عالم التمثيل وخاصة أنه يتميز بحبكة شيقة وغامضة مشيرة أن الدور شكل تحدٍ كبير لها على الصعيد الشخصي. كما أثنت على الحرفية العالية التي قدمها القيّمون على العمل، وعلى رأسهم المخرج اللبناني الحائز على جوائز عالمية أمين درة، وجميع الممثلين المشاركين بالمسلسل.

أما عن أجواء التصوير فأكدت أن "باب الجحيم" قد نُفّذ بظروف إنتاجية ضخمة ومختلفة لضرورة العمل ونوعه، معتبرة أن العمل هو الأضخم من نوعه لهذا العام وأحداثه ستشكل مفاجأة كبيرة للمتابعين.

يذكر أن العمل يتألف من سلسلة حلقات قصيرة، ويمتد الموسم الأول منه الى ثمانية حلقات متتالية. وهو من إنتاج شركة "صباح"، من كتابة ايلي كيروز، فؤاد ارسانيوس ودافيد لطيف، وإخراج أمين درة.

