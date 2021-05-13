شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعادت منى زكى طفلها من "مؤنس" بـ 2000 دولار فى مسلسل "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي والذى عرض خلال شهر رمضان على قناة Dmc، الكثير من الأحداث المثيرة للجمهور ومتابعى العمل الذى حقق نجاحا كبيرا على مستوى الجمهوروالنقاد، فشهدت أحداث الحلقة تحمل "بدر" سيد رجب لتهمة زراعة الأفيون وحده ولم يضع "حازم" محمد ممدوح و "هنا" منى زكي في هذه التهمة وأنكر معرفتهم بهذا الامر تماما وهو ما أدى إلى إخلاء سبيلهما من هذه التهمة.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة أيضا، اعتراف "حازم" محمد ممدوح لـ "هنا" منى زكي بقتله لشاهين الذى قام بحرق منحلهما القديم بعد أن ألقى على وجهه مادة خاصة لغذاء النحل، مما تسبب في قتله، وأخبرها بأنه سيقوم بتسليم نفسه ووعدته بانها ستنتظره لحين خروجه، كما سيطرت بينهما أجواء رومانسية وغزل كانت مفقودة لمدة كبيرة في أحداث الحلقة.



منى زكى من مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة

وشهدت أيضا أحداث الحلقة محاولة خطف "مؤنس" لابن "هنا" و "حازم"، وذهابها مسرعة الى الماطر في محاولة اللحاق به ولكن أمن المطار منعها من تخطى الحاجز المخصص للمسافرين، مما جعلها تفكر في فكرة سريعة بأن تقوم بحجز تذكرة لأى رحلة وأى بلد ولكن الأهم عندها أن تتخطى هذا الحاجز للحاق بمؤنس قبل صعوده على الطائرة، وبالفعل قامت بهذه الفكرة واضطرت لدفع 2000 دولار حتى تحصل على تذكرة والدخول سريعا إلى هذا الحاجز وظل "حازم" على اتصال بها، حتى نجحت في اللحاق بمؤنس وأعادت منه الولد.



منى زكي ومحمد فراج من مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



منى زكى فى لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.