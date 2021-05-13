السقا يوجه رسالة لجمهور نسل الأغراب (صورة)

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد السقا على توجيه رسالة لجمهوره بعد نهاية مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب"، ونشر صورتين له عبر حسابه بـ"إنستجرام" الأولى وهو يمسك "الشيشة" والثانية بصحبة صناع المسلسل، وعلق عليها قائلا: "الوداع يا أغراب و كل عام وأنتم بخير".

وأنهى السقا موسم دراما شهر رمضان، بنجاح مسلسله "نسل الأغراب" الذى شارك بطولته مع الفنان أمير كرارة، والفنانة مى عمروالفنان دياب وإدوارد وفردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب" أحداث مثيرة وصادمة للمتابعين، حيث بدأت بإرسال غفران "أمير كرارة" جثة حمزة "أحمد مالك" إلى سرايا والده عساف الغريب "أحمد السقا" على نفس الجمل الذى أرسل الأخير عليه جثة سليم "أحمد داش"، ويتأثرعساف بعد رؤية الجثة، ويحاول إخفاء حزنه على ابنه، ويستقبل اتصالاً من غفران ويخبره عساف أنه لا يفرق معه لأن حمزة لا يعتبره ابنه ولكن غفران يتوعده من جديد.