شكرا لقرائتكم خبر عن مارك والبيرج يسخر من شكله بعد تقاربه مع فان دام.. والأخير يرد "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم العالمي مارك والبيرج، فورمته الجديدة، في مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يظهر عضلات بطنه البارزة، ونشر والبيرج الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليسخر من شكله الذى يظهر به وراء كواليس تصويرعمل جديد له.

وسخر والبيرج في الفيديو الذى نشره من النجم العالمي جان كلود فان دام، متنكراً بالبنطلون الجينز الشهير الذى كان يرتديه في تسعينات القرن الماضي وشاربه الشهير، ليدفع فان دام بالرد في التعليقات قائلاً "أتمنى لك النجاح الكبير".

وتعرض والبيرج لخسارة فادحة منذ عدة اسابيع، بوفاة والدته ألما والبيرج، ورئيسة عائلة Wahlberg، عن عمر يناهز الــ 78 عامًا، بعد أن كتب أفراد من عائلتها الخبر الحزين عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

ونقلت صحيفة فاريتي، تصريحات من أفراد عائلاتها بما فيهم مارك ودوني، اللذان أعلنا عن خبر وفاة والدتهما عبر حساباتهم الشخصية بموقع إنستجرام، وكتب مارك عبر حسابه "أرقدي بسلام"، بينما كتب دوني "كانت دائمًا ملاكًا، الآن لديها جناحان".



مارك فى فورمته الجديدة



مارك والبرج

وعلى جانب آخر، تعاقدت النجمة العالمية هالي بيري علي بطولة فيلم الجاسوسية "Our Man from New Jersey" جنباً إلى جنب مع النجم العالمي مارك والبيرج، وحسب موقع hollywoodreporter ، من المقرر أن ينتج مارك والبيرج الفيلم بالتعاون مع ستيفن ليفينسون، أما السيناريو فسيكون لـ ديفيد جوجنهايم ، بناءً على فكرة من المنتج ستيفن ليفنسون.