شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اختلاف الدورين.. نهاية حزينة لـ محمود حافظ فى "النمر"و"اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود حافظ خلال موسم دراما رمضان المنقضى بمسلسلى "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، و"النمر"، من بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقى وبيومى فؤاد، وشهدت الحلقات الأخيرة لمحمود حافظ للمسلسلين أحداث حزينة، حيث تعرض للقتل في العملين بتهمة الخيانة ظلما بفعل فاعل في العملين رغم اختلاف صناع كل عمل منهما وتأثر الجمهور بنهايته الحزينة.

وعلق الكثيرون على هذه النهايات بكلمات مؤثرة منها "قطعت قلبنا يا سكلانس بكتنا يا مينا، حرام اللى بتعملوا فينا"، ولكن في النهاية كان أداء الفنان محمود حافظ يعبرعن موهبته الفنية،

حيث شارك بدوركوميدى فى مسلسل "النمر"، ومنها الجاد والأكشن فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، كما شارك أيضا بدور ابن البلد الجدع في مسلسل "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

ومسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.