شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 5 أغانى أسمعهم أول يوم العيد أهمها أهلا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الوطن العربى اليوم الخميس بأول أيام عيد الفطر، ومع مجيئه كل عام يتذكر الجمهور أجمل الأغانى التى قدمت احتفالا بالعيد، وفى التقرير التالى نرصد أشهر الأغانى التى تعبر عن فرحة العيد منذ الطفولة حتى الآن.

أغنية يا ليلة العيد

غناء كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات احمد رامى، وألحان وتوزيع الموسيقار رياض السنباطى، وهى من أغانى فيلم دنانير، وتعتبر من أهم أغانى العيد بالسينما المصرية وعالم الموسيقى، حيث يسمعها جميع المصريين احتفالاً بحلول العيد، وتعتبر يا ليلة العيد بمثابة أيقونة العيد المصرى على الرغم أنها أغنية قديمة، إلا أنها استمرت حتى الآن ولم ينسها أحد.

أغنية أهلا بالعيد

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود، واحدة من أشهر الأغانى بمناسبة العيد مازالت فى الوجدان حتى الآن منذ طرحها فى الثمانينيات، والتى تحمل اسم "أهلا بالعيد"، وهى من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان جمال سلامة.

أغنية الليلة دى عيد

غناء ياسمين الخيام، كلمات عبد الوهاب محمد ، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت، وكانت هذه الاغنية أيقونة الثمانينات للتعبير عن فرحة العيد

أغنية العيد جيه

غناء المطرب إيهاب توفيق، وإخراج على رائد، كلمات هذه الأغنية جميلة جداً، كانت من أشهر الأغانى فى فترة أوائل الالفينات، ولكن لا يتذكرها الكثيرون إلا من عاصر تلك الفترة .

أغنية العيد السنة دى أحلى كل الأعياد

غناء غادة رجب ، كلمات داليا حسنى، وألحان وتوزيع رضا رجب، وكانت هذه الاغنية مشهورة جداً في فترة التسعينات.