محمد الفلاح - زينب غريب عن تعرضها للتحرش من طبيب بيطري: افتكرني جاموسة

الخميس 13 مايو 2021

عبرت الفنانة المصرية زينب غريب، عن غضبها بسبب تعرضها للتحرش، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتبت "غريب" عبر حسابها: "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط".

وأردفت: "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب! والأغرب إنه دكتور بيطري وعلي ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه".

وشاركت زينب غريب في ماراثون شهر رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش"، والذي حقق نجاحا كبيرا، ولفتت الأنظار مؤخرا خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.