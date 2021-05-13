انقلاب إيلون ماسك يدمر العملات المشفرة.. 365 مليار دولار خسائر في 3 ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خسر سوق العملات الرقمية ما يزيد عن 365 مليار دولار في غضون 3 ساعات، عقب إعلان تسلا التوقف عن شراء السيارات باستخدام بيتكوين.

وعلى الفور فقدت عملة بيتكوين 17% من قيمتها لتنزل إلى مستوى 45.7 ألف دولار، مقابل 54.8 ألف دولار في ختام تعاملات أمس الأربعاء، كما فقدت عملة إيثريوم المشفرة 14% من قيمتها.

وجاء نزيف خسائر بيتكوين في أعقاب قول إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن شركة تسلا ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.



وانخفضت أيضًا العملات المشفرة الأخرى مثل إيثر وXRP بشكل حاد.

واتخذت إيثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، المسار ذاته، إذ تراجعت 14% لتلامس مستوى منخفضا عند 3550 دولارا قبل أن تعاود الزيادة عن مستوى 4 آلاف دولار.

وفي غضون الساعة 6:06 صباحًا بتوقيت (جرينتش+٨)، الخميس، عندما أصدر ماسك الإعلان، بلغت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل نحو 2.43 تريليون دولار، وفقًا لبيانات من موقع Coinmarketcap.com.

وفي تمام الساعة 8:45 صباحًا، انخفضت القيمة السوقية إلى نحو 2.06 تريليون دولار ، مما أدى إلى القضاء على نحو 365.85 مليار دولار، ولكن سرعان ما قلص السوق بعض الخسائر.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت Tesla في ملف تنظيمي أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين وخططت لقبول العملة المشفرة للمدفوعات.



وأشار ماسك إلى مخاوف بيئية، يوم الخميس وقال إن تسلا "تشعر بالقلق إزاء الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاته ، وخاصة الفحم ، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر".

ولا يتم إصدار بيتكوين من قبل كيان واحد مثل البنك المركزي، بدلاً من ذلك تتم صيانته بواسطة شبكة من "عمال المناجم" المزعومين. حيث يستخدم عمال المناجم هؤلاء أجهزة الكمبيوتر المصممة لهذا الغرض والتي تتطلب الكثير من الطاقة لحل الألغاز الرياضية المعقدة من أجل تنفيذ معاملات بيتكوين. استهلاك طاقة بيتكوين أكبر من بعض البلدان الفردية.

في حوالي الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت (جرينتش+٨)، انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 12%، وانخفضت إلى ما دون مستوى 50 ألف دولار لأول مرة منذ 24 أبريل/نيسان، وفقًا لبيانات CoinDesk.

وعلى الرغم من التراجع الأخير ، لا تزال عملة بيتكوين مرتفعة بأكثر من 400% في الأشهر الـ 12 الماضية.

كان ماسك من أشد المؤيدين للعملات الرقمية بما في ذلك بيتكوين ودوجكوين ، مما ساعد على رفع أسعارها في الأشهر الأخيرة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن الشركة لن تبيع أي عملة بيتكوين وتعتزم استخدامها في المعاملات "بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة".

واكتسبت بيتكوين اهتمامًا في العام الماضي حيث أعلنت شركات مثل Square وTesla عن مشترياتها من بيتكوين ودخل مستثمرون كبار في مجال العملات المشفرة.

كما سعت البنوك الاستثمارية الكبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلى إيجاد طرق للسماح لعملائها الأثرياء بالتعرض لعملة بيتكوين.