شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 10 صور من الحلقة الأخيرة لمسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل " اللى مالوش كبير"، بقتل الخديوى " أحمد العوضى" على يد رفعت الذهبى " خالد سرحان"

وتأتى غزل " ياسمين عبد العزيز" للمزرعة ويبلغها أنه قتل مينا " محمود حافظ" صديق عمره لتصرخ وتظل تضربه وتأتى الشرطة للقبض عليه ولكن يرفض ويطلق عليهم النار رافضا تسليم نفسه، وتطلب منه غزل تسليم نفسه ولم يستمع لكلامها ويظل يطلق النار على الشرطة حتى تقتله، وبعد مرور 3 شهور تستلم غزل ثروة عابد تيمور التى تركها لها قبل انتحاره وتعود مرة أخرى إلى أهلها وتعيش حياة جديدة معهم، لذلك شاهد 10 صور من الحلقة الأخيرة لمسلسل اللى مالوش كبير

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير