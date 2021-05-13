شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 10 صور من الحلقة الأخيرة لمسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل حرب أهلية تريند السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل، والتى شهدت أحداثا ومفاجآت للجميع، وهو ما دفع المتابعين على تدشين الهاشتاج للحديث عنه حول أحداث المسلسل، وحظى المسلسل على تفاعل الكثيرين عبر السوشيال ميديا، وننشر10 صور من الحلقة الأخيرة للمسلسل.

مسلسل حرب أهلية



مشهد من مسلسل حرب أهلية

وانتهت الحرب الاهلية بعد ما كشفت الحلقة الاخيرة عن الشخص الذى كان وراء تشويه جميلة عوض - تمارا ابنة مريم - يسرا، وأجرت لها عملية تجميل، وانتقل المشهد بعد مرور سنة بزواج تمارا وكيشو - عمرو صالح، ومعهما طفلتهما ومحاولة والد كيشو خالد سليم إقناع يسرا - مريم بالزواج منه، ووعدته بالتفكير فى الأمر.



مشهد من الحلقة الاخيرة



يسرا

بينما انتقلت يسرا - مريم إلى الجونة لتقرر العيش هناك بجوار خالد سليم والد كيشو - عمرو صالح زوج ابنتها ابنتها، وتشترى يخت لتفصل وتبعد عن جميع الضغوطات التى مرت بها، كما كتبت ثلث المستشفى لصديقتها فريدة - أروى جودة بعد ما وقفت بجوارها وأنها السبب فى استرجاع المستشفى مرة أخرى من يوسف - باسل خياط.

وكان للفنانة شيرين رضا ظهور مميز فى الحلقة الأخيرة حيث ظهرت الضحية الثانية بعد مريم - يسرا، وكانت تروى تفاصيل عن حياتها للطبيب يوسف - باسل خياط، كما عادت سينيتا خليفة لحياتها مرة أخرى وفتحت جاليرى ملابس بنفس طباعها القديمة، وأتت إحدى الزبائن لشراء فستان ومعها زوجها، فشعرت أن زوجها رجل أعمال كبير وقررت أن تأخذ رقمه ليكون ضحية جديدة لها. وفى نهاية الحلقة انتقلت مريم - يسرا إلى الجونة وتشترى يخت لتكون بجوار والد كيشو خالد سليم. مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.



جميلة عوض



خالد سليم ويسرا



شيرين رضا فى الحلقة الأخيرة



باسل خياط



الحلقة الأخيرة من مسلسل حرب اهلية