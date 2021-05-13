شكرا لقرائتكم خبر عن "2 وحوش " ديو جديد لـ مينا عطا ومحمد شاهين يطرح خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى نجما ستار أكاديمى محمد شاهين ومينا عطا من تسجيل أغنية جديدة تجمعهما بعنوان "2 وحوش"، من المقرر طرحها ثالث أيام عيد الفطر على أقصى تقدير، والأغنية من كلمات وليد العطار، وتوزيع ولحن رامى المصرى وسلطان الشن، وتعد هذه الأغنية هى الديو الثانى الذى يجمعهما، حيث أصدرا من قبل ديو "أنا الصاحب".

وشارك مينا عطا فى الموسم العاشر من برنامج "ستار أكاديمى"، ودخل مينا دائرة الخطر ثلاث مرات خلال مشواره في ستار أكاديمي ثم بعد ذلك غادر المنافسة في النصف نهائيات.

وبدأت انطلاقة مينا عطا الفنية، وأصدر أول أغنية له بعنوان " حالة مؤقتة " في 23 مارس 2015 من كلمات امير طعيمة ألحان ايهاب عبد الواحد توزيع خالد عز وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب.

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين مؤخرا ديو غنائي يجمعه مع حودة بندق يحمل اسم "كله طار"، والأغنية من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، وطرح شاهين أيضا ديو غنائي يجمعه بفيجو الدخلاوى يحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

وطرح محمد شاهين مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي، ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى وقد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر وسمكاته".

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