بمناسبة العيد.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية هاني رمزي "أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك يقدم الفنان هاني رمزي غدا الجمعة أول عروض مسرحية "أبو العربي في Mission Impossible " على مسرح جراند طيبة في مدينة نصر، وذلك بعد 18 عاما غياب عن خشبة المسرح.

المسرحية تعرض ثاني وثالث أيام العيد فقط في السادسة مساء ، وتم طرح التذاكر للحجز عبر إحدى المنصات، وقسمت إلى 4 فئات، وهي 150، و300، و500، و750 جنيها مصريا.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .