الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي للفنان سمير غانم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري سمير غانم لصحيفة “الوطن” المصرية، عن آخر تطورات وضعه الصحي.

وقال المصدر إنّ حالته الصحية ما زالت حرجة، حيث لم تشهد تحسنا ملحوظا، وما زال يعاني من خلل في وظائف الكلى أدت إلى نقله للعناية المركزة، حيث يتلقى العلاج منذ أكثر من أسبوع.

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، ما أغضب عائلة ومحبي الفنان الكبير، ونفاه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

كما نفى الفنان حسن الرداد، الأخبار المنتشرة عن تدهور صحة الفنان الكوميدي، وحذّر من نشر الأخبار المغلوطة بشأنه، قائلا: “نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الفنانة دلال عبد العزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان”، وذلك بحسب صحيفة ” الوطن”.