شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد والشريف يجريان عملية للمخرج أحمد نادر جلال بعد انتهاء كوفيد 25..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان إدوارد، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة من وراء كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25"، الذى يشارك في بطولته بشخصية الدكتور سيف، والتي ظهر فيها وهو يرتدي ملابس غرفة العمليات وبجواره الفنان يوسف الشريف بنفس الملابس، بينما يرقد بينهما المخرج أحمد نادر جلال.

وحرص إدوارد، على مداعبة متابعيه وجمهوره في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وكتب "بعد المسلسل قررنا أنا ويوسف الشريف نعمل عملية للمخرج أحمد نادر جلال عشان نأخد منه بلازما لعلاج المصابين".

وقدم إدوارد، فى مسلسل كوفيد 25، شخصية "سيف" الطبيب الحقود الذى يحقد على بطل العمل يوسف الشريف، ومع تطور الأحداث نكتشف صداقتهما القديمة، وفى بداية الحلقات يحب طليقة صديقه آيتن عامر، وينوى الزواج منها ويحاول دائما أن يثبت لها أنه أفضل من طليقها وينتظر موافقتها على إتمام الزواج، ثم تكشف الأحداث أنه أقام علاقة مع فتاة تظهر خلال الأحداث أنها حامل منه ويريد منها أن تتخلص من الطفل ولا يريد أولاد سوى من حبيبته آيتن عامر، وبعدما يعرف زوج الفتاة التي أقام معها العلاقة يقتله الطبيب سيف ويبرر ذلك بأنه كان يدافع عن نفسه ونجد فارقا كبيرا بين الشخصيتين اللتين قدمهما إدوارد هذا العام في رمضان من حيث طبيعة الدورين ومدى إتقان إدورد لهما.



إدوارد ويوسف الشريف مع المخرج احمد نادر جلال