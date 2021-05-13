“إدخلي عمري”.. هدية حسين الجسمي لجمهوره بمناسبة عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “إدخلي عمري”، كلمات العالية وألحان يوم بالتزامن مع الإحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وحققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إصدارها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ويقول “الجسمي” في مطلع الأغنية: “ادخلي عمري بخطوَتْك اليمين اضوي ايامي و (عتمات) السنين قرّت عيوني بشوفك مِقبلة يالملاك الليّن العذب الرزين اسمعي نبضي ورا صوت الدفوف من لمَحْتِك ضيّع الشوق الحروف نورتي”.

وكان حسين الجسمي قد طرح خلال شهر رمضان 2021 أغنيتين، الأغنية الأولى بعنوان “رمضان في مصر حاجة تانية” لصالح شركة اتصالات “أورنج” في مصر، والأغنية الثانية تحمل اسم “سر السعادة” لصالح شركة ماونتن فيو العقارية.