جيجي وبيلا حديد تدعمان فلسطين: “أشعر بألم أسلافي… لن تمحوا فلسطين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أظهرت عارضتا الأزياء جيجي (26 عاماً) وبيلا (24 عاماً) حديد دعمهما لفلسطين، حيث أنّ والدهما محمد من أصل فلسطيني، بعد أن قتلت الضربات الجوية الإسرائيلية 23 شخصاً وأصابت 107 آخرين في غزة خلال الساعات الأولى من صباح الثلثاء.

وتصاعدت الاشتباكات بين فلسطين المحتلة والقوات الإسرائيلية منذ يوم الاثنين، ووصف مسؤولون أعمال العنف على أنها الأسوأ منذ عام 2019 مع اقتراب انتهاء شهر رمضان.

وتوجّهت كلّ من الشقيقتين إلى حسابها الرسمي في إنستغرام للفت الانتباه إلى الصراع المستمر مشاركتين سلسلة من الصور التي التقطت في فلسطين خلال الأيام الماضية، وكلاهما وصفتا المشهد بالكارثي.

كما نشرت جيجي صورة تحمل رسالة: “لن تمحوا فلسطين”. ووثقت بيلا آثار الضربة الإسرائيلية على غزة والتي خلفت أكثر من 20 قتيلاً، تسعة منهم أطفال.

كما خاطبت متابعيها باكيةً بعد مشاهدة مشاهد عنيفة في المسجد الأقصى في قلب القدس، معلّقةً: أنا وأخواتي نتحدث كل يوم في الغالب عن فلسطين وكل ما يجري. من الصعب جداً أن أجد الكلمات لأصف ما أشعر به”.

وتابعت: “أشعر بألم أسلافي. أبكي عليهم. أبكي على إخوتي وأخواتي الفلسطينيين الموجودين هناك الآن، وأنا أشعر بالخوف وعدم الأمان. يجب أن يتوقف هذا العنف، فلا مجال لذلك في عام 2021! نحن فخورون بأننا فلسطينيون وندعم فلسطين”.