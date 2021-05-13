“يا أغلى من أيامي”.. جنات تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: احتفلت النجمة المغربية جنات بعيد ميلاد زوجها المحامي محمد عثمان، اذ انها نشرت صورًا تجمعهما على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلّقت عليها قائلةً: “يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي كل سنه وانته طيب”.

ونالت صور جنات مع زوجها اعجاب عدد كبير من المتابعين، فتمنوا لها ولزوجها داوم السعادة والإستقرار.

على صعيد آخر، انضمت جنات إلى شركة لايف ستايلز ستوديوز، في تعاون فني يعتبر الأول بينهما.

وفي تفاصيل هذا التعاون، أفادت بعض المصادر أن الأغنية تحمل توقيع الموسيقار والشاعر الكبير محمد رفاعي الذي قدّم أغنية كاملة الاوصاف للفنانة جنات سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بأحدث التقنيات ورصدت لها “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا، حرصًا من الشركة على أن يبصر هذا المشروع النور وفقًا لأفضل معاير الإنتاج.

ومن المعروف عن جنات جرأتها في طرح المواضيع الجديدة في أعمالها الفنية، أيضًا حرص لايف ستايلز ستوديوز على طرح عمل فني فريد من نوعه لناحية الكلام واللحن والموسيقى.