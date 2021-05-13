بعد انتهاء “هجمة مرتدة”.. أحمد عزّ يوّجه رسالة للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: حقق الفنان أحمد عز ردود فعل واسعة بعد تألقه في مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عُرض في رمضان الماضي وتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية.

وتناولت إحدى حلقات المسلسل، إحباط مخطّط للتخريب ونشر الفوضى في مصر، لكن المخابرات العامة المصرية تُلقي القبض على ريكاردو قبل أن يغادر مصر.

وسلّطت الحلقة الأخيرة الضوء على ثورة 30 حزيران/يونيو 2013، وخطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) في الوقت الذي يهرب فيه رموز المعارضة خارج مصر، مع استمرار المخابرات المصرية في خرق كل المخططات المُحاكة ضد مصر.

وفي أول رسالة للفنان أحمد عز بعد انتهاء المسلسل، نشر صورة له عبر صفحته في “فيسبوك”، وهنأ جمهوره بعيد الفطر المبارك قائلاً: “كل عام وأنتم بخير”.

وأعلنت الشركة المنتجة أن بعد النجاح الذي حققه “هجمة مرتدة”، يستعد فريق عمل هذا المسلسل للتحضير لجزء ثانٍ منه. حيث كشف تتر نهاية الحلقة الأخيرة أن هناك جزءاً ثانياً للعمل، من دون الكشف عن أي تفاصيل عنه، على أن تدور أحداثه عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية.

مسلسل “هجمة مرتدة” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، وهاجر الشرنوبي.