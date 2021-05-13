كارين رزق الله: دوري في “350 غرام” زلّة مهنية ولم يحقّق طموحي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: بعد النجاح اللافت الذي حققته في الدراما اللبنانية خلال السنوات الماضية، وحصد مسلسلاتها أعلى نسبة مشاهدة في لبنان، قدّمت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله في رمضان 2021 أوّل بطولة لها في مسلسل عربي، حيث خاضت السباق الدرامي لهذا العام بمسلسل “350 غرام” الذي جمعها لأوّل مرّة مع الممثل السوري عابد فهد.

عن مشاركتها في مسلسل “350 غرام” قالت كارين رزق الله بتصريحات لمجلة “لها”: “ظروف هذا العمل لا تشبه ظروف أي عمل آخر، وقد صُوّر في أبو ظبي. العمل مكتوب للنجم عابد فهد، لكنهم قرّروا أن يضيفوا إليه بطولة نسائية، فكان التواصل معي. ووافقت على المشاركة في العمل، بعدما قرأت الحلقات الخمس عشرة الأولى، وتحدّثت مع كاتبة العمل واتفقنا على تطوير الدور ليأخذ منحى أبيض أو أسود في الحلقات التي لم تُكتب بعد، بحيث تكون الشخصيّة مؤثّرة في مجرى الأحداث. وكان الإتفاق ان تتحوّل الزوجة النعجة الى امرأة شريرة تسعى الى الإنتقام. لكن هذا لم يحصل، مع الأسف، وبقيت الشخصيّة رمادية، لا لون لها، وقد حاولت أن أقدّم أفضل ما عندي لتحسين الدور ومنحه طعماً ولوناً”.

وعبّرت كارين عن عدم رضاها عن دورها في المسلسل وقالت: “يمكنني القول إنني غير راضية عن دوري هذا وهو الأول في عمل عربي مشترك، رغم أنني أعطيت هذا الدور الكثير، لكن النتيجة لم تأتِ على قدر طموحي ولم تحقّق هدفي من المشاركة في (350 غرام). هذه التجربة أعطيتها من قلبي وروحي، ولستُ راضية عنها، وسأتعلّم منها للمستقبل”.

أمّا عن العمل مع الفنان عابد فهد قالت كارين رزق الله: “إنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع عابد، وهو ممثل محترف وشخصيّة مُحبّبة ومتعاونة، وهذا أكثر ما أقدّره فيه. كذلك كان العمل مع جميع الممثلين المشاركين، فقد كنّا نعمل معاً كعائلة واحدة”.

وأكدت كارين رزق الله في ختام حديثها أن الدور الذي لعبته في مسلسل “350 غرام” يعتبر زلّة مهنية لم تحقق طموحها ولا الغاية التي كانت وراء قبولها للعمل، في التوجه إلى الجمهور العربي بإطلالة جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدّمتها في الدراما اللبنانية.