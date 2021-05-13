شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بعيد الفطر بالألعاب النارية مع ابنه وأصدقائه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أمير كرارة بعيد الفطر المبارك على طريقته الخاصة عن طريق الألعاب النارية مع ابنه وأصدقائه، حيث شارك متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقذف "البمب" للسماء ومن ثم يسقط أرضاً، وسط فرحة الأطفال من حوله.

وسرعان ما لقى الفيديو الذى ظهر من خلاله كرارة وهو يحتفل بعيد الفطر إعجاب الكثيرين من متابعيه الذين وجهوا اليه تهنئات عيد الفطر، حيث وصلت مشاهدات الفيديو لعشرات الآلاف خلال ساعات قليلة.

وأنهى كرارة موسم دراما شهر رمضان، بنجاح مسلسله "نسل الأغراب" الذى شارك بطولته مع النجم أحمد السقا، وبمشاركة الفنانة مى عمر والفنان دياب وإدوارد وفردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.



كرارة يقذف البمب فى السماء



امير كرارة

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب" أحداثا مثيرة وصادمة للمتابعين، حيث بدأت بإرسال غفران "أمير كرارة" جثة حمزة "أحمد مالك" إلى سرايا والده عساف الغريب "أحمد السقا" على نفس الجمل الذى أرسل الأخير عليه جثة سليم "أحمد داش"، ويتأثر عساف بعد رؤية الجثة، ويحاول إخفاء حزنه على ابنه، ويستقبل اتصالاً من غفران ويخبره عساف أنه لا يفرق معه لأن حمزة لا يعتبره ابنه ولكن غفران يتوعده من جديد.

فاطمة تنهار بعد رؤية جثة حمزة حبيها وتحاول الإمساك بعساف لكنه يخبرها بأن غفران هو الذى قتله، ويأمر عساف رجاله بإرسال الجمل إلى جليلة ويخبرونها بأن غفران أرسل هذه الهدية بالغلط وأنها تخصها، وفور رؤية جليلة جثة ابنها حمزة فى الصندوق انهارت من البكاء هى وأسرتها، وتخبرها فاطمة أن غفران الذى قتله.