الملكة إليزابيث تفتتح البرلمان بتغييرات مؤثرة بعد رحيل الأمير فيليب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - نفذت الملكة إليزابيث الثانية أول واجب احتفالي عام كبير لها منذ وفاة زوجها الأمير فيليب - حيث جلست بمفردها - وذلك بحضورها الافتتاح الرسمي للبرلمان وسط أجواء تشهد تقليص البهاء المعتاد بشكل كبير لتقليل احتمالية انتشار Covid-19 ، وكان على جميع الحاضرين إجراء اختبار سلبي مسبقًا.

شاركت الملكة في حدث مقلص ومتباعد اجتماعيًا

وبحسب موقع "ديلي ميل" ش

حذف عرش القرين- الصورة من موقع ديلي ميل

اركت الملكة في حدث مقلص ومتباعد اجتماعيًا في مجلس اللوردات خلال الإفتتاح الرسمي للبرلمان حيث أعلنت جدول الأعمال التشريعي لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" وبدعم من ابنها الأمير "تشارلز" الذي سيُنظر إلى وجوده إلى جانبها هذا العام - بعد فترة وجيزة من وفاة "فيليب" - على أنه علامة على الأشياء التي ستحدث في الارتباطات الملكية المستقبلية.

تغيرات الحفل بعد وفاة "فيليب"

الملكة لم تضع تاجها- الصورة من موقع ديلي ميل

شهد حفل الإفتتاح - بعد وفاة فيليب – عدة تغيرات وهي:

1- حذف عرش القرين الذي كان يجلس عليه الأمير فيليب لأول مرة منذ أن تم تنصيبه في عام 1901 للملكة "الكسندرا" زوجة الملك "إدوارد السابع" حيث قالت مصادر في مجلس اللوردات إن الكرسي أزيل اليوم من أجل التباعد الاجتماعي ، ولهذا السبب جلس الأمير "تشارلز" بجانب زوجته "كاميلا" دوقة كورنوال على كراسي الدولة - على الجانب.

2- لم ترتد الملكة البالغة من العمر 95 عامًا قناعًا للوجه في الحفل، وكانت صاحبة الجلالة أيضًا بدون تاج الدولة الإمبراطورية. فجواهر التاج التي تزن أكثر من واحد كيلوجرام (رطلين وثماني أونصات) ، أصبحت الآن ثقيلة للغاية بالنسبة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا لارتدائها، لكن التاج كان مصاحبًا لها في الحفل.

الملكة إليزابيث- الصورة من موقع ديلي ميل

3- ارتدت الملكة ما وصفه المسؤولون الملكيون بـ "فستان النهار" - معطف وقبعة - بدلاً من ردائها الاحتفالي.

4- انتقلت الملكة للبرلمان بسيارة من قصر باكنجهام إلى قصر وستمنستر ، وليس بالحافلة.

5- كان على أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس اللوردات ارتداء الأقنعة طوال الوقت.

الأمير تشارلز يرافق الملكة في دخولها للبرلمان- الصورة من موقع ديلي ميل

6- كان على الجميع إجراء اختبار Covid مسبقًا ولا يُسمح لهم بالحضور إلا بنتيجة سلبية.

7- حضر الحفل عدد أقل بكثير من السياسيين والأقران ولم تتم دعوة ضيوف دبلوماسيين أو غير برلمانيين حيث حضر 108 أشخاص فقط ، بمن في ذلك الملكة ، وليس ما يصل إلى 600 كما هو معتاد.

8- لم يقم المستشار اللورد "روبرت باكلاند" بتسليم الخطاب مباشرة إلى الملكة كما هو معتاد، ولكن وضعه على طاولة بدلاً من ذلك.

- حضور حفل إفتتاح الربلمان- الصورة من موقع ديلي ميل

9- لم يشهد الحفل وجود بطانات شوارع عسكرية أو تبطين لدرج الملكة ولا فرقة عسكرية ولا حرس الشرف.

10- لم يكن هناك أي مبشرين فقط أسقف واحد يمثل مجموعة الـ 26 ، وفقط اللورد رئيس القضاة ورئيس المحكمة العليا يمثلون القضاة.