بالصور – وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفل النجم اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد ابنه وائل جينيور، حيث قام بنشر مجموعة من الصور من اجواء الاحتفال وذلك على صفحته الخاصة على موقع انستغرام.

وظهر في الصور وائل جسار وزوجته ميراي واولادهما ماري لين ووائل جينيور، وعلّق وائل قائلًا: “حبيب قلبي يا روحي انت ان شاءالله بينعاد عليك مية سنة”.

وعلى صورة أخرى تجمعه مع نجله علّق وائل قائلًا: “سنة ورا سنة عم شوفك عم تكبر قدامي وملامحك عم تتغير من طفل لشاب وانا عم بكبر فيك يا عمري انت وكل حياتي .بحبك تا تخلص الدني ،عقبال المية سنة من السعادة والهنا والنجاح”.

نفيد بالذكر أن وائل جسار طرح منذ فترة أغنية بعنوان “ولا في الأحلام” تعاون من خلالها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”. والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور وإخراج فادي حداد.