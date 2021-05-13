نجاح جديد لشارة “عشرين عشرين” مع نهاية رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: مع نهاية شهر رمضان المبارك 2021، حققت شارة مسلسل “عشرين عشرين” لشركة “صباح اخوان” بعنوان “بيختلف الحديث”، نجاحًا جديدًا، إذ تخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وكانت أغنية “بيختلف الحديث” قد حصدت تفاعلًا واسعًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال بثّ كل حلقة جديدة من المسلسل الدرامي الذي يؤدي بطولته الممثلان نادين نجيم وقصي خولي.

تبدأ شارة مسلسل “عشرين عشرين” بصوت الممثل قصي خولي قائلاً: “ما في أبشع من إنو الانسان يكذّب على اللي قدّامه ويفرجيه شي مش حقيقي”، يتبعه صوت الممثلة نادين نسيب نجيم قائلة: “في فرق بين إني كون قبلانه كون مع الشخص اللي بحبه أو قدرانه كون وحدي”.

وتجتمع في أغنية “بيختلف الحديث” العناصر الكلامية واللحنية والصوتية المنسجمة، إضافة إلى الكليب الذي يشوّق الجمهور إلى أحداث المسلسل المقبلة لا سيّما أداء قصي خولي ونادين نسيب نجيم. الأغنية كتبها علي المولى ولحّنها محمود عيد وأداها الفنان زياد برجي.

يذكر أن “عشرين عشرين” صوّر العام الماضي وتأجل عرضه بسبب تداعيات جائحة كورونا. وتؤدي في المسلسل نجيم شخصية سما، الضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان ضمن أحداث تشويقية بوليسية. أما خولي فيؤدي دور صافي، زعيم عصابة تتاجر بالمخدرات الذي يقع في مواجهة مباشرة أمام الضابط سما.

العمل من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صباح اخوان”، ويعرض على “أم بي سي” في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على “أم بي سي”.