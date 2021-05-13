“حكاية حب” مع أصيل هميم.. مروان خوري يهدي جمهوره أغنية جديدة بمناسبة عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: طرح النجم اللبناني مروان خوري أغنية جديدة بعنوان “حكاية حب” تشاركه فيها الفنانة أصيل هميم على طريقة الديو.

الأغنية من كلمات د. يوسف سليمان، وألحان محمود عيد، وتوزيع اليكساندر ميساكيان، وميكساج روجيه ابي عقل.

وجاء طرح الأغنية عبر المتاجر الموسيقية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، فكتب مروان خوري عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “بمناسبة عيد الفطر اهدي اغنيتي الجديدة حكاية حب بمشاركة المطربة الجميلة اصيل_هميم من كلمات الصديق يوسف سليمان والحان الصديق محمود عيد”.

وكان خوري قد طرح في الفترة الماضية، أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى تحمل اسم “مهلاً على قلبي”، من كلماته وألحانه وتوزيع وميكساج داني خوري، والأغنية الثانية بعنوان “مش مرتاحة”، من كلماته وألحانه، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ وماسترنغ داني خوري.