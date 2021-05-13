في عيد ميلاده الـ63.. عبدالله السدحان من أهم أيقونات الكوميديا بالوطن العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: يحتفل الفنان السعودي عبدالله السدحان بعيد ميلاده الـ63، فهو من مواليد 13 مايو عام 1958 في مدينة شقراء بالمملكة العربية السعودية، والذي يعتبر من أهم أيقونات الكوميديا فيها، حيث استطاع أن يقدم إرثاً فنياً عظيماً خلال فترة عمله بالفن.

نشأته

درس السدحان في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، متزوج من حصة الثنيان ولديهما 7 أولاد وابنة واحدة، أكبرهم ابنه تركي الذي سار على خطى والده وخاض تجربة التمثيل إلّا أنّه اعتزل بعد زواجه عام 2007 للتفرغ لعائلته وأولاده.

بداياته

بدأ مشواره الفني من مسرح كلية الزراعة ثمّ كوّن علاقة وطيدة مع الممثل ناصر القصبي وشكلا ثنائياً رائعاً.

كانت بداياته الفنية في فترة السبعينات وتحديداً عام 1974 من خلال مشاركته في مسلسل “أيام لا تنسى” من تأليف إبراهيم الناصر وإخراج سعد الفريح لتنطلق بعد ذلك نجوميته بشكل كبير.

وفي عام 1982، شارك في مسلسل “شهر الخير” إلى جانب عبدالعزيز المبدل وعلي المدفع، وفي 1985، شارك السدحان في مسلسلين، هما “لا يحوشك حبروك” ومسلسل “عودة عصويد”، الذي ضمّ طاقم عمل سعودياً سورياً حينها، وفي عام 1989 شارك بمسلسل “عيون ترقب الزمن”.

انضمامه لناصر القصبي

بدأ السدحان فترة التسعينات من خلال عدة مسلسلات بجانب ناصر القصبي وعبدالله السناني، وهي “بداية النهاية” وفي عام 1992 شارك في بطولة مسلسل “أبو مشعاب”.

وشهد عام 1993 انطلاقة الموسم الأول من المسلسل الأشهر عربياً وعالمياً “طاش ما طاش” والذي كان من بطولته إلى جانب ناصر القصبي وأدى كل منهما أدواراً متعددة في كل موسم وقد تضمن المسلسل 18 موسماً تمّ عرضها خلال الأعوام 1993-2011.

وفي عام 2010 حلّ ضيفاً في المسلسل الكوميدي “37 درجة مئوية 2” من بطولة ناصر القصبي.

مسرحياته

شارك في عدة مسرحيات، أهمها “ولد الديرة” و”تحت الكراسي” كما شارك في عام 1987 في مسرحية “عويس التاسع عشر” وفي عام 1988 شارك في مسرحية “عودة حمود ومحيميد”، وفي عام 1991 شارك في مسرحية “للسعوديين فقط”، وفي عام 2014 شارك بمسرحية “عقال بالعكس”.

وفي عام 2012 شارك بأداء صوتي لشخصية سعيدان في مسلسل الرسوم المتحركة “طيش عيال”، وفي عام 2016 أدى دور البطولة في المسلسل الكوميدي “مستر كاش” الذي شارك في تأليفه وإعداد النص، كما أدى دور البطولة في مسلسل الدراما “بدون فلتر” والذي كان من تأليفه أيضاً والذي عرض على جزأين بين عامي 2018-2019.

جوائز

تمّ اختياره من قبل مجلة News Week نيوزويك العربية كإحدى أكثر الشخصيات العربية تأثيراً لعام 2005.

شارك في تأسيس مؤسسة الهدف للإنتاج الفني مع الفنان ناصر القصبي عام 1993، إلّا أنّه بعد خلافٍ حصل بينه وبين ناصر انتهت الشراكة بأمرٍ من قضاء المحكمة التجارية في الرياض بعد رفع ناصر دعوى لإنهاء الشراكة كما انتهى خلافهما من خلال تركي آل الشيخ.

حصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان التلفزيوني الأول في القاهرة.