شيرين عبدالوهاب تشيد بمسلسل المداح.. وحمادة هلال يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أشادت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، بمسلسل “المداح” من بطولة الفنان حمادة هلال والذي نافس خلاله في ماراثون دراما رمضان 2021.

ونشر هلال عبر صفحته على “إنستغرام” مقطع فيديو لمداخلة شيرين الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”، التي قالت خلالها إن مسلسل “المداح” عظيم جداً ويتناسب مع روحانيات الشهر الكريم، موجهة التحية لحمادة هلال، على هذا المسلسل.

وحرص هلال على توجيه رسالة إلى شيرين بعد إشادتها به، حيث وصفها بالشقيقة والنجمة الكبيرة، قائلاً: “شكراً أختي النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب على الكلام الجميل والطيب”. وعبر عن سعادته بمشاهدتها لمسلسله الذي نال إعجابها، مضيفاً: “الحمد لله أن مسلسل المداح عجبك.. ربنا يحفظك ويبارك في حياتك وشغلك”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشره حمادة هلال، حيث هنأوه بنجاح مسلسل “المداح”، فيما طالبه البعض بإنتاج جزء ثان من المسلسل وطرحه الموسم المقبل.

يذكر أن الحلقة الأخيرة من المسلسل شهدت مفاجأة كبيرة حيث اكتشف “صابر” الذي يؤدي شخصيته حمادة هلال، أنه عاش طول عمره يتيماً في منزل والده الحقيقي “الشيخ سلام” الفنان أحمد بدير.

مسلسل “المداح” بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.