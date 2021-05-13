هكذا علق أحمد حلمي على ظهوره بمسلسل “الاختيار 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: علق الفنان أحمد حلمي على ظهوره كضيف شرف بمسلسل “الاختيار” الجزء الثاني، والذي لاقى استحسان جمهوره عبر السوشيال ميديا بعد إبداعه في تجسيد شخصية الأب المكلوم بوفاة ابنته.

وقال حلمي عبر “إنستغرام”: “شكراً لكل أسرة مسلسل الاختيار وشكراً للمخرج المبدع بيتر ميمي على اختياري كواحد من ضمن الركاب الذين ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر، تشرفت جداً بوجودي في هذا العمل الذي يخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان أحسن، بسبب مكان اسمه الأرض والوطن مصر وتحيا مصر”.

كما نشر صورة لشخصية الأب الذي جسده والذي توفت ابنته نتيجة عبوة ناسفة لأحد الإرهابيين، وعلق عليها قائلاً: “هذه الصورة الحقيقة للأستاذ محمد وهو يحمل ابنته على يده قبل ما يحدث الانفجار وتروح غدر .. حق ابنتك رجع يا أستاذ محمد وربنا يصبرك “.

وظهر أحمد حلمي وقد استدعاه “زكريا”، الذي يقدم دوره الفنان كريم عبدالعزيز ليخبره بأنه تم القبض على الإرهابيين الذين نفذوا العملية، فواجهه حلمي بمشهد مؤثر وهو يتحدث عن ابنته الصغيرة التي رحلت عنه من دون أن يستطيع حمايتها.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة “سينرجي”.

يشارك في العمل إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، وعدد من الفنانين الشباب.