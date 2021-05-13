شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكي .. الكاريزما والإقناع وخفة الدم الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تحدثنا عن الشياكة والأناقة فى التمثيل والأداء السهل الممتنع فى دراما رمضان ستقفز لذاكرتنا الفنانة ماجدة زكي، فهي من "مشخصاتية" الشهرالكريم ، وتقدم دور" عايدة " والدة " سيف " أحمد عز في مسلسل " هجمة مرتدة " لتكشف لنا عن وجه من وجوه الأم المصرية الأصيلة التي تتمتع بخفة الدم والروح الحلوة .

الفنانة ماجدة زكي تتميز كمشخصاتية بأنها تطبع على الشخصية التى تقدمها لمسة شياكة وأناقة فى الأداء، وتمتلك درجة كبيرة من الإقناع، تجعل المشاهد يصدق بالفعل أنها الشخصية التي تقدمها أيا كانت ، وهذه درجة من المصداقية فى الأداء لا يصل إليها إلا قلة من الممثلين، فهى تُطبق القاعدة الذهبية فى فن التمثيل: وهى أن الممثل كلما أحب دوره وأخلص له كان صادقًا فى أدائه، ونال إعجاب الجمهور من أول مشهد.

ماجدة زكي تعد أحد النماذج القليلة فى الوسط الفنى التى تعتبر «قماشة» جيدة فى فن التمثيل ففي الكوميدي تضحكك وفي الجدية والمشاهد التراجيدي تبهرك بأدائها ، بالإضافة للطبيعية التى تظهر دائمًا فى أدائها .

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.