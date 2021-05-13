شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يودع "نسل الأغراب" بصورة مع طاقم العمل ومحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا على توديع طاقم عمل مسلسله "نسل الأغراب"، الذى انتهى عرضه أمس ضمن الموسم الرمضانى، محققاً نجاحا كبيرا فى السباق الدرامى، حيث نشر صورة مع طاقم عمل المسلسل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها المخرج محمد سامى.

وأضاف السقا صورة له فى أحد مشاهد الحلقة الأخيرة يظهر فيها وهو يجلس فى انتظار "غفران الغريب"، ويشرب الشيشة، وكتب قائلاً "الوداع يا أغراب وكل عام وأنتم بخير".

وأنهى السقا موسم دراما شهر رمضان، بنجاح مسلسله "نسل الأغراب" الذى شارك بطولته مع الفنان أمير كرارة، والفنانة مى عمر والفنان دياب وإدوارد وفردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب" أحداثا مثيرة وصادمة للمتابعين، حيث بدأت بإرسال غفران "أمير كرارة" جثة حمزة "أحمد مالك" إلى سرايا والده عساف الغريب "أحمد السقا" على نفس الجمل الذى أرسل الأخير عليه جثة سليم "أحمد داش"، ويتأثر عساف بعد رؤية الجثة، ويحاول إخفاء حزنه على ابنه، ويستقبل اتصالاً من غفران ويخبره عساف أنه لا يفرق معه لأن حمزة لا يعتبره ابنه ولكن غفران يتوعده من جديد.



احمد السقا فى نسل الأغراب



طاقم عمل مسلسل نسل الأغراب

فاطمة تنهار بعد رؤية جثة حمزة حبيها وتحاول الإمساك بعساف لكنه يخبرها بأن غفران هو الذى قتله، ويأمر عساف رجاله بإرسال الجمل إلى جليلة ويخبرونها بأن غفران أرسل هذه الهدية بالغلط وأنها تخصها، وفور رؤية جليلة جثة ابنها حمزة فى الصندوق انهارت من البكاء هى وأسرتها، وتخبرها فاطمة أن غفران الذى قتله.