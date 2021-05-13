بينهم بيونسيه.. مشاهير اتبعوا حميات قاسية من أجل أدوارهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: عندما يبدأ النجوم الاستعداد لأدوارهم، لا يقتصر الأمر فقط على حفظ الدور بشكل مُتقن، لكن أيضاً على مظهر الشخصية وإطلالتها، وهناك العديد من الأدوار الأيقونية التي قدمها المشاهير وتطلبت منهم الظهور بوزن أقل.

وفي التقرير التالي نرصد لكِ أقسى الحميات الغذائية غير المعتادة التي طبقها الكثير من النجوم، من أجل فقدان الكثير من الوزن في وقت قصير:

ناتالي بورتمان

حتى تؤدي دورها في فيلم black swan، اضطرت الممثلة الأميركية ناتالي بورتمان لإنقاص وزنها إلى 80 رطلاً، أي ما يعادل 36 كيلوغراماً، لذلك اتبعت بورتمان نظاماً غذائياً قاسياً يعتمد فقط على نصف ثمرة “غريب فروت” وجزرة واحدة، وحفنة من اللوز يومياً.بينهم

بيونسيه

اعتمدت المغنية الشهيرة بيونسيه على حمية مكونة من عصير الليمون والماء الذي يحتوي على الفلفل الحار، وتناول بعض الخضراوات الطازجة، وذلك من أجل فقد 15 رطلاً، أي ما يقارب 7 كيلوغرامات من وزنها، لأداء دورها في فيلم Dreamgirls.

ماثيو ماكونهي

فقد الممثل الشهير ماثيو ماكونهي أكثر من 18 كيلوغراماً من وزنه خلال أربعة أشهر فقط، وذلك لأداء دوره في فيلم Dallas Buyers Club، وكان يعتمد فقط في حميته الغذائية على تناول السوائل والبروتينات.

آن هاثاواي

اعتمدت الممثلة آن هاثاواي على حمية غذائية تعتمد على 500 سعرة حرارية فقط يومياً، حيث كانت تتناول وجبة من دقيق الشوفان والفجل، وكمية قليلة من الحمص، وذلك من أجل دورها في فيلم Les Miserables.

كريستينا أغيليرا

فقدت المغنية الشهيرة كريستينا أغيليرا وزنها الزائد، بعد تطبيقها حمية الألوان، أي تناول طعام بنفس اللون على مدار اليوم، مثل الجبن والفجل والفاصوليا البيضاء، إذا كان لون اليوم هو الأبيض.. وهكذا.

كريستيان بيل

تحول الممثل الشهير كريستيان بيل إلى النحافة الشديدة التي تبرز عضلات جسده، من أجل دوره في فيلم The Machinist ، وكان يتناول يومياً تفاحة وعلبة تونة، وخسر أكثر من 27 كيلوغراماً من وزنه في 4 أشهر فقط، حيث كان يحصل جسمه على 300 سعر حراري فقط يومياً.