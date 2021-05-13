شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يقدم دور الضابط برؤية إنسانية فى " ضل راجل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم لنفسه طريق خاص، حقق نجاح فيه بهدوء، وكان الصدق أحد العوامل الرئيسية فى نجاحاته، حيث تمكن بحجز مكانه فى دراما رمضان 2021، بجانب النجم ياسر جلال فى مسلسله "ضل راجل" الذى لاقى ردود أفعال قوية منذ عرض أول حلقة خلال أيام شهر رمضان.

واستطاع عبد المغنى أن يلفت انتباه جمهوره منذ ظهوره فى الحلقات، وقدم شخصية الضابط من خلال إنسانياته وبيئته ومشاعره، وفى ضل راجل عمل على إبراز التفاصيل الانسانية وغاص فيها بهدوء وتفاعل معه الكثير لبراعته فى تقديم الشخصية واتقانها، وفى أحداث المسلسل كان الضابط والمحقق لاسترجاع حق شهد - رنا رئيس ابنة ياسر جلال والوقوف مع الحق بشكل انسانى دون أى انفعالات .