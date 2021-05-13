أكرم حسني يهنئ جمهوره بعيد الفطر ويطالب بدعم فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة متابعيه وجمهوره بعيد الفطر المبارك، وطالب الجميع بدعم فلسطين.

وكتب "أكرم" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "عيد سعيد عليكم جميعا، وعلى كل أهلكم وحبايبكم، وخصوصا على أهلنا في فلسطين اللي صمودهم دائما بيبهر العالم".

وأضاف: "الفلسطينيون مش محتاجين بس تعاطف، لكن محتاجين دعمنا بكل اللي نقدر عليه".

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.