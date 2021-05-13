شاهد نجوم أغنية "احنا مش بتوع حداد" × 21 صورة

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القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON أغنية "احنا مش بتوع حداد" على موقع يوتيوب بعد انتهاء عرض الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، وذلك تخليدا لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وتناول المسلسل بجزأية الأول والثاني بطولاتهم وتسليط الضوء على تضحياتهم من أجل الوطن في مواجهة الإرهاب.

الأغنية من تأليف أحمد راؤول ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع يحيى يوسف، وتم تصويرها في ميدان التحرير، بعدسة المخرج أحمد المرسي، وشارك فيها عدد من نجوم الفن الذين شاركوا في مسلسل الاختيار "الجزء الأول والثانى"، في مقدمتهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء ابو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، أحمد وفيق، محمود حافظ، محمد عز، عصام السقا، على الطيب.

كما شارك في الأغنية أهالى الشهداء وأبطال الجيش والشرطة وبعض من الشيوخ والقساوسة، وبدأت بكلمة سابقة للرئيس السيسي يطالب المصريين بأن يكونوا على قلب رجل واحد.



نجوم اغنية احنا مش بتوع حداد

وتقول كلمات الأغنية: "وقف هنا وافتح جميع كتب التاريخ وأكتب وقول.. أبطال بتعشق أرضها وتضحي عادي بعمرها وسط الذهول.. صمت المكان فجر وأدان وصلوا حي على الحياة.. نده الوطن لبوا نداه.. ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول.. وإحنا مش بتوع حداد أحنا نار تحت الرماد.. إحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات.. منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



نجوم أغنية احنا مش بتوع حداد



اسماء ابو اليزيد



أمير كرارة



أمير كرارة



إنجى المقدم



إياد نصار وبشرى



بشرى وعصام السقا



بشرى



أحمد فهمى



عمر زكريا وعلى الطيب



كريم عبد العزيز وأمير كرارة



كريم عبد العزيز



لنجم كريم عبد العزيز



محمد عز



محمود حافظ



أمير كرارة



نجوم أغنية احنا مش بتوع حداد



نجوم أغنية احنا مش بتوع حداد



نضال الشافعى وعصام السقا وعمر زكريا