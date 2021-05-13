شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل Ms. Marvel يستكمل التصوير فى تايلاند بإجراءات احترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل فريق عمل مسلسل Ms. Marvel إلى تايلاند وذلك بعد فترة من التصوير في جورجيا، بالولايات المتحدة، وذلك بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، إلا أنه وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، أنه يتخذ العاملين عل العمل الجديد كل الإحتياطات اللازمة.

المسلسل المكون من ستة حلقات، على أن يطرح خلال العام الجارى 2021، ومن المقرر أن يدور حول كامالا خان باكستانية أمريكية تبلغ من العمر 16 عامًا نشأت في مدينة جيرسي الأمريكية، خان طالبة نابغة، لاعبة شغوفة، وكاتبة قصص ذكية، لديها تقارب خاص مع الأبطال الخارقين، ولا سيما الكابتن مارفل.

لكن كامالا تكافح من أجل التأقلم في المنزل والمدرسة حتى تحصل على قوى خارقة مثل الأبطال الذين لطالما نظرت إليهم.

تلعب إيمان فيلاني دور كامالا خان الملقبة بالسيدة مارفل؛ يشمل طاقم الممثلين أيضًا أراميس نايت وساجار شيخ وريش شاه وزنوبيا شروف وموهان كابور ومات لينتز وياسمين فليتشر وليث ناكي وأزهر عثمان وترافينا سبرينجر ونمرا بوشا.

حلقات المسلسل من إخراج عادل العربي وبلال فلاح وميرا مينون وشرمين عبيد شينوي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".