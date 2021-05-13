كندة علوش تشيد بأداء منى زكي: "ممثلة جبارة لدرجة الدهشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشادت الفنانة السورية كندة علوش، بأداء الفنانة منى زكي في مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن".

وكتبت "علوش" عبر حسابها على تويتر: "‏اللي بيقول إن ‎منى زكي ممثلة معجونة بالموهبة الربانية كتلة لا تنضب من المشاعر والأحاسيس تلقائية لدرجة الدهشة بيظلمها، فهي بالإضافة لكل ده ممثلة جبارة بإجتهادها وإخلاصها ودأبها وبحثها الدائم وشغلها على أدق التفاصيل".

وأضافت: "مبروك يا حبيبتي .. لعبة نيوتن مسلسل أكتر من رائع وأنت أبدعتي".

مسلسل "لعبة نيوتن" قصة وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوي، محمد التاجي، شادية عبدالحميد.