"أخبار سارة".. بايدن يكشف تطورات أزمة أنابيب النفط الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "أخبارا سارة" بشأن أزمة أنابيب النفط الأمريكية، في غضون 24 ساعة.

فيما أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية، أن شركة "كولونيال بايبلاين"، سوف تستأنف عمليات خط الأنابيب في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

أخبار سارة

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن إدارته على اتصال مع شركة "كولونيال بايبلاين"، التي تدير أكبر شبكة لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة، وإن الأمريكيين سيسمعون "أخبارا سارة" في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وحسب رويترز، أبلغ بايدن الصحفيين في البيت الأبيض "أظن أنكم ستسمعون أخبارا سارة في الساعات الأربع والعشرين القادمة". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأغلقت شركة "كولونيال بايبلاين"، شبكتها لخطوط أنابيب الوقود، الجمعة الماضية، بعد هجوم إلكتروني ببرامج خبيثة لطلب فدية.

أزمة بنزين

وتسبب هذا الإغلاق في تفاقم نقص الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء مع نفاد الإمدادات في محطات بيع البنزين في بعض المدن.

ومن جانبها قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، إن شركة " كولونيال بايبلاين"، سوف تستأنف عمليات خط الأنابيب مساء الأربعاء، بعد هجوم إلكتروني أجبر الشركة على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة لحوالي أسبوع.

وكتبت جرانهولم في تدوينة على تويتر:" انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين.. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة مساء الأربعاء".

وقالت متحدثة باسم كولونيال بايبلاين، إن الشركة بدأت عملية استئناف خدمتها إلى الساحل الشرقي بعد إغلاق استمر 6 أيام.

وتنقل شبكة خط الأنابيب أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات من ساحل الخليج الأمريكي إلى جنوب شرق البلاد والساحل الشرقي.

وقالت كولونيال في بيان صحفي، إن عودة سلسلة الإمداد لتسليم الوقود عند المستويات المعتادة سيستغرق بضعة أيام.

"أكياس البنزين"

ووسط أزمة نقص الوقود، حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكيين، الأربعاء، من ملء أكياس بلاستيكية بالبنزين.

وتمتد أزمة نقص وقود السيارات لليوم السادس على التوالي، ويتسابق المستهلكون على تأمين إمدادات الوقود بشتى السبل.

وحذرت الوكالة الحكومية على تويتر من عمليات ملء أكياس بلاستيكية بالبنزين وقالت استخدموا فقط الأوعية المعتمدة للوقود.