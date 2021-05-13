محمد رمضان يتبرع بعائدات أغنيته "ڤيرساتشي بيبي" لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني

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"الخليج 365": أعلن الفنان المصري محمد رمضان في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر عن تبرعه بكامل أرباح أغنيته الجديدة "ڤيرساتشي بيبي"، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر رمضان صورة من الأغنية المصورة للعمل "ڤيرساتشي بيبي" وأرفقها بتعليق جاء فيه: "إن شاء الله بعد ساعات قليلة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كل سنة والجمهور في أفضل حال".

ويأتي هذا في إطار تضامن محمد رمضان، مع الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس وتهديد أهالي الحي بالتهجير. وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.