تينا تورنر وجاي زي متحف "روك أند رول هال أوف فايم"

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نيويورك: اختيرت المغنية تينا تورنر ومغني الراب جاي زي لدخول متحف "روك أند رول هال أوف فايم"، أبرز محافل الروك والموسيقى الشعبية، إضافة إلى فرقة "كرافتفيرك" الألمانية، على ما أعلن المتحف الأربعاء.

ولم يقتصر اهتمام المتحف يوما على موسيقى الروك، وهو ضم منذ الدفعة الأولى لنجومه سنة 1986 أسماء بارزة في أنواع موسيقية أخرى خصوصا السول والبلوز والـ"ار اند بي" والفولك والكانتري وصولا إلى الراب.

وكانت تينا تورنر البالغة 81 عاما، قد دخلت سابقا إلى المتحف سنة 1991 كأحد ركني الثنائي الغنائي ايك أند تينا تورنر.

وهي اختيرت هذه المرة للانضمام كمغنية منفردة نجحت في إعادة تطوير صورتها الفنية في منتصف الثمانينات مع اعتمادها أسلوبا عصريا في موسيقى البوب حققت بفضله نجاحا عالميا كبيرا.

أما جاي زي، مغني الراب والمنتج في بروكلين، فيزخر رصيده بـ23 جائزة "غرامي"، إحدى أبرز المكافآت الموسيقية الأميركية. وهو من الفنانين القلائل الذين اجتازوا مراحل مختلفة لموسيقى الراب، ولا يزال وهو في سن الحادية والخمسين من أبرز الأسماء في هذا النوع الموسيقي.

وتدخل الأسماء الجديدة رسميا المتحف في 30 تشرين الأول/أكتوبر في كليفلاند بولاية أوهايو. وتضم اللجنة ما ينوف عن 1200 شخص، من أعضاء حاليين في المتحف ومهنيين ومؤرخين في الموسيقى.

وتضم دفعة 2021 أيضا فرقة "كرافتفيرك" المصنفة رائدة في الموسيقى الإلكترونية، إضافة إلى "ذي غو غوز" إحدى أولى فرق الروك النسائية التي حققت النجاح.

ويدخل عازف الغيتار السابق في "نيرفانا" دايف غرول أيضا للمرة الثانية المتحف، شأنه في ذلك شأن تينا تورنر، لكن هذه المرة بصفته عضوا في فرقة "ذي فو فايترز" التي أنشئت سنة 1994.

كذلك تشمل الدفعة السادسة والثلاثين لنجوم "روك أند رول هال أوف فايم" أيضا مغني الراب ال ال كول جاي، والمغنية كارول كينغ والمغني الراحل غيل سكوت-هيرون.

ومنذ 1995، يملك متحف "روك أند رول هال أوف فايم" مقرا دائما في مدينة كليفلاند التي اختيرت بعدما عرضت السلطات المحلية تمويل جزء من أعمال إنشاء المبنى.