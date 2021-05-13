شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم Nobody وصلت كام منذ طرحه نهاية مارس الماضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما الجديد Nobody إيرادات وصلت إلى 44 مليون و 52 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه فى 26 مارس الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 24 مليونا و 680 ألف دولارا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و19 مليونا و 372 ألف دولار في دورالعرض حول العالم.

يقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك بلعب دورHutch Mansell، وهو أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، إضافة إلى تعرضه للكثير من الإهانات.

ولكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة، رفض Hutch الدفاع عن نفسه أو عائلته، ما جعل ابنه المراهق بليك، يشعر بخيبة أمل فيه ويبدو أن زوجته بيكا "كوني نيلسن"، ستبتعد عنه هي الأخرى عنه.

تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.