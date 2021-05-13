شكرا لقرائتكم خبر عن عبده سليم يطرح أغنية "الطبغ غالب - الأغراب" باللهجة الصعيدية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب عبده سليم أغنية جديدة بعنوان "الطبع غالب (الأغراب)" باللهجة الصعيدية كلمات عصام شعبان، الحان عبده سليم، توزيع مصطفى غانم، وإخراج أحمد جريزمان، وذلك على قناته بموقع يوتيوب، حيث تم تصويرها فى الاستديو بمشاركة عدد من أصدقائه.

وكان عبده سليم قد طرح مؤخراً، ابتهالا دينياً على طريقة الفيديو كليب يحمل اسم "مبتعشمش غير الله" بمناسبة شهر رمضان، وهو من كلمات محمد الجمال، وتوزيع وألحان إسلام صبرى.

وطرح عبده خلال الفترة الماضية أغنية بعنوان "حقيقة واضحة"، وهى من ألحانه، وكلمات محمد الجمال، وتوزيع تامر صقر، وتقول كلمات الأغنية: عايشين في حالة من القلق والخوف راكبنا، ماسكين في دنيا عشان نعيش وشيطان عمانا، حاسين بخوف وكأن في حد مراقبنا، طيب لو هربنا نهرب إزاى من ماضينا".



عبده سليم

كان عبده سليم قد قدم ألحان تتر مسلسل "زلزال"، والذى عرض رمضان قبل الماضى، وهو بطولة النجم محمد رمضان، وشارك بعدها فى أغنية "الجرسون"، للنجم حكيم، من توزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت أحمد جودة.

وقدم عبده سليم مؤخراً أغنية "مدد مدد"، ضمن أحداث مسرحية "سحر الأحلام " بطولة الفنان مجدي فكرى، في ثاني تعاون بينهما بعد الدويتو الديني "حقك عليا يا رب"، وحقق عبده سليم شهرة كبيرة بعد غنائه تتر مسلسل أيوب للنجم مصطفى شعبان وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات.