شكرا لقرائتكم خبر عن "احنا مش بتوع حداد" تتخطى المليون مشاهدة بعد ساعتين من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "احنا مش بتوع حداد"، والتي عرضت في نهاية مسلسل "الاختيار 2"، المليون مشاهدة بعد طرحها منذ ساعتين فقط، وذلك على الصفحة الرسمية لـ قناة ON على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كما تصدرت الأغنية نتائج البحث في مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل.

وشارك في الأغنية مجموعة كبيرة من أبطال المسلسل فى جزأيه الأول والثاني، وعلى رأسهم النجوم، كريم عبد العزيز وأمير كرارة، وإياد نصار، أحمد فؤاد سليم، أسماء أبو اليزيد، بشرى، إنجي المقدم، نضال الشافعي، أحمد فهمي، وبمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

واستهلت الأغنية بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى يقول فيها: "خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد".

أغنية "احنا مش بتوع حداد"، التي تم عرضها في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 2، من كلمات أحمد راؤول، والحان احمد جمال، وتوزيع يحي يوسف، واخراج أحمد المرسى.

وشهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" الذى يتم عرضه على قناة ON، والتى تحمل اسم "الحلقة التسجيلية"، بوصول معلومات إلى الجهات الأمنية بتواجد القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، في إحدى شقق التجمع الخامس، وتم الوصول إلى مسئول التأمين الخاص به، ويتم التحرك على الفور ويتم الإعلان عن القبض على محمود عزت.

وفى نفس الوقت يقبض زكريا "كريم عبد العزيز" على التكفيرى هشام ويحمل اسم حركى مؤمن "محمد كيلانى" والتحفظ على سلاح معه وبعض الكتب المتطرفة، ويحقق زكريا معه ويعترف بأن التمويل انتهى من الجماعة بعد القبض على محمود عزت، ويؤكد مؤمن أنه غير نادم لشعوره أنه كان سيدخل التاريخ، ويهدد مؤمن بأنهم يصرون على موقفهم.

وعرضت الحلقة فيديوهات من التحقيقات الحقيقة مع التكفيرى صقر الذى كان ضمن عملية استهداف رئيس الجمهورية في مطار القاهرة، حيث روى تفاصيل العملية، مع عرض تصوير حقيقي لملاحقة الشرطة لهم واستشهاد الرائد ماجد عبد الرازق، ثم عرض تصوير حقيقى من جنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، إضافة إلى عرض مشاهد من احتفال الرئيس بعيد الشرطة الـ 68 مع تكريم أبطال الاختيار الجزء الأول.